MSB: Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor
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MSB: Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor

MSB: Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 6 Haziran'a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatının başarıyla devam ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 6 Haziran'a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatının başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "25 Mayıs'ta Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başlayan ve 6 Haziran'a kadar sürecek olan Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi. Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.


MSB: Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor
MSB: Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor
MSB: Denizkurdu-2021 tatbikatı başarıyla devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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