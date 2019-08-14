MSB'den "Müşterek Harekat Merkezi" açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Müşterek Harekat Merkezi çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Müşterek Harekat Merkezi çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
(İHA)