Mozambik'te çatışmalardan etkilenen Palma bölgesine 6 ay sonra ilk insani yardım ulaştı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Mozambik'in kuzeyinde güvenlik güçleriyle Ensar'us Sunna örgütü arasında devam eden çatışmalardan etkilenenlere 6 ay sonra ilk insani yardımın ulaştığını bildirdi.

WFP Mozambik ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cabo Delgano'nun Palma bölgesine ulaşan ilk yardım malzemeleri arasında gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Mart ayından bu yana ilk defa Palma'daki insanlara insani yardım dağıtılacak." ifadesi kullanıldı.

Yardım malzemelerinin 2 bin 150 aileye dağıtılması planlanıyor.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in bazı bölgelerinde Ensar'us Sunna örgütüne yönelik operasyonlar sonrası Mueda, Macomia ve Nangade bölgelerinde hayat normale dönmüştü.

Ensar'us Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik'te, Ensar'us Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'us Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.