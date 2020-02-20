Mont ve çelik jant hırsızları yakalandı
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Mont ve çelik jant hırsızları yakalandı

Gaziantep'te bir evden mont çalan şüpheli şahıs ile bir iş yerinden çelik jant çalan 3 şüpheli şahıs yakalandı.

20.02.2020 09:43 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:43
Mont ve çelik jant hırsızları yakalandı

'te bir evden mont çalan şüpheli şahıs ile bir iş yerinden çelik jant çalan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, ilçesinde 4 ve 17 Şubat tarihlerinde bir iş yeri ile bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, girdiği bir evden mont çalan şüpheli ile bir iş yerinden çelik jant çalan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan başarılı çalışmalar sonrası yakalanan şahısların iş yerinden çaldıkları malzemeler de ele geçirilerek sahibine teslim edildi.


Yakalanan şüpheli şahıslardan 3'ü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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