"Modern tarım laboratuvarı" büyüyor

Kahramankazan Belediyesince yoğun bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olan ilçedeki çiftçilere yönelik eğitimler düzenlenerek, modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin zenginleştirilmesi amacıyla kurulan meyve bahçesinde 3 bin 500 fidan daha toprakla buluşturuldu.

Kahramankazan Belediyesince yoğun bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olan ilçedeki çiftçilere yönelik eğitimler düzenlenerek, modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin zenginleştirilmesi amacıyla kurulan meyve bahçesinde 3 bin 500 fidan daha toprakla buluşturuldu. Bir "modern tarım laboratuvarı" olarak da hizmet verecek bahçede yetiştirilecek meyveler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmalar ile çiftçi ve üreticilere yaptığı desteklemelerle dikkati çeken Kahramankazan Belediyesince geçtiğimiz günlerde ilçede iklime uygun her türlü meyvenin yetiştirileceği bir meyve bahçesi kuruldu. İlk etapta yaklaşık 150 bin metrekare alan üzerinde oluşturulan bahçeye farklı meyvelerden oluşan yaklaşık 5 bin fidan dikildi. "Modern tarım laboratuvarı" olarak da adlandırılan bahçede son olarak 3 bin 500 meyve fidanı daha toprakla buluşturuldu. Fidanlarla yeni doğmuş bir bebek hassasiyetiyle ilgilenen belediye ekipleri, fidanların meyve veren birer ağaca dönüşmesi için yoğun çaba harcıyor. Önümüzdeki günlerde de bahçeye binlerce fidanının daha dikilmesi hedefleniyor.

Kahramankazan Belediyesi, meyve bahçesinde ilçede modern tarımın geliştirilmesine katkı sunacak eğitimler de düzenleyecek. Bir "modern tarım laboratuvarı" olarak da hizmet verecek olan bahçede budama, aşılama ve meyve yetiştiriciliği başta olmak üzere çeşitli kurs ve eğitimler gerçekleştirilecek. Böylece ilçede modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılmasına ve tarımsal üretimin zenginleştirilmesine katkı sunulmuş olacak. Aynı zamanda bir uygulama sahası olma özelliğini taşıyacak bahçeden elde edilecek meyveler ise belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ikram edilecek.

Tarımsal üretime büyük katkı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, pandemi süreciyle birlikte özellikle tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha tüm dünyada kanıtlandığını belirterek, oluşturdukları bu bahçe ile ilçelerinde tarımsal üretime önemli katkılar sunmayı hedeflediklerini söyledi. Hem uygulama sahası hem de bir üretim alanı olarak kullanılacak bahçe ile önemli kazanımlar elde edileceğini ifade eden Oğuz, "Böylelikle hem modern tarım teknikleri ilçemizdeki çiftçi ve üreticilerimize anlatılacak hem de buradan elde edilecek meyvelerimizi ihtiyaç sahiplerimize dağıtmış olacağız. Bu uygulama ile ilçemizde meyve üretimi alanındaki zenginliği de artırmış olacağız. Kahramankazan Belediyesi olarak, her zaman yanlarında olduğumuz çiftçi ve üreticilerimize yönelik desteklemelerimizi ve bu alandaki uygulamalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı