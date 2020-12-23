MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk edecek
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MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk edecek

23.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:35
MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı konuk edecek

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Teknik direktör Fuat Çapa'nın yerine getirilen Mustafa Dalcı yönetiminde ilk iki maçını kaybettikten sonra çıkışa geçen sarı-lacivertliler, son 3 karşılaşmada 7 puan aldı.

Ligdeki ilk galibiyetini İttifak Holding Konyaspor karşısında alan MKE Ankaragücü, sonraki maçında Atakaş Hatayspor'u 2-0'la geçti. Geçen hafta Ankara derbisinde Gençlerbirliği'yle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, çıkışını Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor.

Ligde oynadığı 12 maçta 9 puan alan MKE Ankaragücü, 19. sırada bulunuyor.

Son galibiyet yaklaşık 10 yıl önce

MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı yaklaşık 10 yıldır yenemiyor.

Rakibini son olarak 13 Şubat 2011'de Ankara'da 1-0 yenen sarı-lacivertliler, daha sonraki 7 resmi maçta 5 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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