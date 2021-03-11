Miraç Kandili Pakistan'da idrak edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Miraç Kandili Pakistan'da idrak edildi

11.03.2021 20:58 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:14
Miraç Kandili Pakistan'da idrak edildi

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV), Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve Allahü telanın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili Pakistan'da idrak edildi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV), Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve Allahü telanın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili Pakistan'da idrak edildi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV), Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Pakistan'da idrak edildi. Ramazan ayı yaklaşırken Recep ayının 27. gecesi olarak bilinen Miraç Kandili ülke genelinde kutlandı. Vatandaşlar camilere akın etti. Camilerde verilen vaazlarda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed''in (SAV) güzel ahlakı ve hayatın çeşitli yönleri vatandaşlara anlatıldı. Ülke genelinde birçok cami ve bina renkli flamalar ve ışıklarla süslendi. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Miraç Kandili Pakistan'da idrak edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 21:16:44. #1.15#
title