Minikler at parkında can dostlarıyla gönüllerince eğlendi Minikler at parkında can dostlarıyla gönüllerince eğlendiKORONAVİRÜS nedeniyle evde izole yaşam süren 18 yaş altı çocuk ve gençler, bugün sokağa çıkarak stres attı.

Minikler at parkında can dostlarıyla gönüllerince eğlendi KORONAVİRÜS nedeniyle evde izole yaşam süren 18 yaş altı çocuk ve gençler, bugün sokağa çıkarak stres attı. İzmir'deki bir at parkına aileleriyle gelen çocuklar, doyasıya eğlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde açıklama yaparak, iznin artık tek grup şeklinde yapılacağını duyurdu. 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençler, bugün ve 5 Haziran Cuma günü saat 14.00 ila 20.00 arası yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkma imkanına kavuştu. İzmirli çocuklar da karar sonrası bugün belirlenen o saatin gelmesini iple çekti. Saat 14.00'ü gösterdiğinde sokaklara çıkanlar, temiz havanın tadını çıkardı. İnciraltı'nda yaşayanlar ise evlerine yakın alanda bulunan bir at çiftliğine uğradı. Ailelerinin refakatinde çiftliğe giden çocuklar, sevimli atlara binerek keyifli bir gün geçirdi. Çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Atları çok sevdiğini belirten çocuklar, evde sıkıldıklarını, çok eğlendiklerini söyledi. At parkına 3 yaşındaki oğlu Yaman ile gelen muhasebe uzmanı Dilek Candan (33), "Uzun bir aranın ardından çocuklarla sokağa çıkma iyi oldu. Atı çok seviyor. Binemediği için sıkıntı yaşadı. Çok şükür burası açıldı. Evimize yakın olduğu için burayı tercih ettik. Çocuklar için çok rahat ve doğal bir ortam. Evde oturmak çocuklar ve aileler için çok zor" dedi. 4.5 yaşındaki oğlu Meriç Alp ile gelen beden eğitimi öğretmeni Latife Demirtaş (33), "Pandemi süreci çocuklar ve bizler için çok zor geçti. Şu an normalleşme sürecinde çocukları buraya getirip nefes aldırmak çok güzel" dedi. 3 yaşındaki oğlu Mert ile çiftliğe gelen sınıf öğretmeni Ayşen Vahşi, "Evde oldukça zorlayıcı tabi. Çocuk da çok zorlanıyor. At düşkünü olduğu için ne zaman açılacağını sormuştu. Sıklıkla geliyoruz buraya. Atları çok seviyor" dedi. At çiftliği işletme sahibi Engin Oğultarhan, "Bu pandemi sürecinde çocuklarımız evlerde çok sıkıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir' Ben bu görevi, bu ülkeye borçluyum" dedi. Kaynak: DHA