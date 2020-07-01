Milli sporcu Ercümen İstanbul Boğazı'nda daldı: 'Balıklardan çok plastiklerin arasında yüzüyorum'
Dünya Serbest Dalış rekortmeni Ercüman, Ortaköy'de gerçekleştirdiği dalışın ardından artık denizlerde balıklardan çok plastikler arasında yüzdüğünü ifade etti.
01.07.2020 13:30 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:16
Dünya Serbest Dalış rekortmeni Ercüman, Ortaköy'de gerçekleştirdiği dalışın ardından artık denizlerde balıklardan çok plastikler arasında yüzdüğünü ifade etti.View on euronews
Kaynak: Euronews.com