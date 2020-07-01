Milli sporcu Ercümen İstanbul Boğazı'nda daldı: 'Balıklardan çok plastiklerin arasında yüzüyorum' Dünya Serbest Dalış rekortmeni Ercüman, Ortaköy'de gerçekleştirdiği dalışın ardından artık denizlerde balıklardan çok plastikler arasında yüzdüğünü ifade etti.

Dünya Serbest Dalış rekortmeni Ercüman, Ortaköy'de gerçekleştirdiği dalışın ardından artık denizlerde balıklardan çok plastikler arasında yüzdüğünü ifade etti.View on euronews Kaynak: Euronews.com