Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde

? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler'de düzenlenen Geri Dönüşüm programına katıldı. Bakan Özer, 'Öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde' dedi.

Esenler'de geri dönüşüm tesislerinde tamamen atıkların ayrıştırılmasından elde edilen gelirle 12'nci yılında 6 milyona ulaşan defterlerden 500 bini, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleşen programda, ilçede eğitim gören 90 bin öğrenciye dağıtıldı.

'EĞİTİMDE KALİTENİN İHMAL EDİLMEDİĞİ BİR DÖNEMDE YAŞIYORUZ"

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Türkiye'de eğitimin ve öğretimle ilgili çok ciddi yatırımlar yapıldı. Okul sayılarımız arttı. Türkiye'de 850 bin dersliğimiz var. Derslik sayısı son 19 yılda yüzde yüz 32 arttı. 2002'de 500 bin öğretmen varken, bugün 1, 2 milyon öğretmenimizin olduğu eğitim sisteminden bahsediyoruz. Eğitimin kalitesinin artması için ciddi yatırımlar yapıldı. Derslik başına düşen öğrenci sayısında ciddi düşüşler oldu. Bu düşlerin hepsi kaliteyle ilişkili. Okul öncesi eğitimde ciddi yol katledildi. Eğitimde kalitenin ihmal edilmediği bir dönemdeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman yanımızda oldu' şeklinde konuştu.

'BİRİNCİ DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 92'YE ULAŞTI'

Yüz yüze eğitimde 1,5 yıl aradan sonra aradan sonra üçüncü haftaya gelindiğini belirten Bakan Özer sözlerine şöyle devam etti:

'Okullar ilk açılması gereken ve son kapanması gereken yerlerdir. Yeter ki biz kurallara uyalım. Türkiye'deki 1.2 milyon öğretmenin birinci doz aşı olma oranı yüzde 92'ye ulaştı. İkinci doz aşı olan ve antikor kazanların oranı ise yüzde 85'e ulaştı. Öğretmenlerin aşılanama oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Okul dışı tüm ortamlarda kurallara uymamız gerekiyor. El birliği yapıp bu süreci anlatacağız. Tüm velilerimize bu süreçten dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim sistemimiz sadece akademik başarı değil ahlaki önceleyen bir eğitim sistemini kurgulamanın derdindeyiz. Birinci önceliğimiz israf etmemek. Atıkları ekonomiye katmalıyız. Esener'deki bu proje tüm ilçelerimize örnek olur. Bakanlık olarak sıfır atık projesine her türlü desteği vereceğiz.'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Oruç Reis İlkokul öğrencilerine gerçekleşen programın sonunda defter dağıttı.Oruç Reis İlkokulu öğrencilerinin"Mavi Kapak" projesi kapsamında topladığı 2 ton kapaktan elde edilen bir akülü sandalye ise okulda öğrenim gören engelli bir öğenciye hediye edildi. Bakan Özer de engelli öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye etti. 6 milyonuncu defter ise Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e hediye edildi.

YERLİKAYA: İSTANBUL'DA BİR DOZ AŞI ORTALAMASI 82,9 OLDU

Konuşmasında aşının önemine vurgu yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise 'İstanbul'da dün sabah itibariyle bir doz aşı ortalaması yüzde 82,9 oldu. Şile'de de yüzde 82,9, oradaki vatandaşlara da söyledim. Kadıköy'de 88,5, Esenler'de ise 74,5. Demek ki İstanbul ortalamasından biraz gerideyiz. Esenler'e yakışan İstanbul ortalamasını geçmektir. Gönüllük esaslı ama biz istiyoruz ki ilmin geldiği Kovid-19 ile mücadelede kolay ulaşabileceğiniz en son nokta olan aşıdan kendinizi geri bırakmayın' dedi.

Yüz yüze eğitimi yüz akıyla bitirmek için 'aşı aşı aşı' diyen Yerlikaya, '15-18 yaş arası her iki gençten biri dün sabah itibariyle aşı olmuş. 491 bin gencimiz aşı olmuş. 12-15 yaş arasında ise 61 bin rakamına ulaşmışız. Yavrularımız okullarını, kantinlerini, arkadaşlarını çok özledi. Yüz yüze eğitime yüz akıyla başladık böyle bitirebilmek için aşı aşı aşı diyoruz' diye konuştu.

'GÖKSÜ SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ MÜKEMMEL YAPIYOR'

6 milyoncu defteri verdiklerini aktaran Yerlikaya, 'Başkanımız Tevfik Göksü, 39 ilçe içerisinde örnek bir gayret gösteriyor. Sadece sosyal belediyecilik değil onu zaten mükemmel yapıyor çevre bilincini gönülden gönüle davranışlarıyla, diliyle, sloganlarıyla Esenler'e sevdirdi, bunu görüyoruz' ifadelerini kullandı.

'19 BİN 500 TON EVSEL ATIĞI EKONOMİYE KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

İstanbul'da şu anda valilik başta olmak üzere kaymakamlıklar, bölge müdürlükleri, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sıfır atığa geçildiğini söyleyen Yerlikaya, 'Ama yeterli değil. Önemli olan hanelerde sıfır atığa geçmek, bunu başarmaktır. Hedefimiz günlük 19 bin 500 ton evsel atığın sıfır atık projesiyle yüzde 35'ini geri dönüşüm kapsamında değerlendirmek ve ekonomiye kazandırmaktır' dedi.

GÜNDE 400 TON ÇÖP ÜRETİLİYOR; ÜRETTİĞİMİZ ATIKLAR ÇÖP DEĞİL

Esenler'de 12'ncisi organize edilen defter dağıtımın töreninin hayırlı olmasını dileyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 'Esenler günde ortalama 400 ton çöp üreten bir ilçe. Bu topladığımız çöpün yüzde 10'unu aşarak ayıran ender ilçelerden biriyiz. Bugün insanlığın çevre felaketleriyle nasıl karşı karşıya kaldığını ve çevre felaketlerinin de bizi nereye taşıyabileceğini hepimiz korkuyla takip etmeye başladık. Şunu görüyoruz ki insanlık kendi eliyle kendi geleceğini yok etmek için büyük bir gayret sarf ediyor. Oysa bu geleceği yok etme gayreti bir taraftan insanlığın ölümüne, çocuklarımızın ölümüne, bir taraftan da acı faturalarla bizi karşı karşıya getiriyor. İnsanız, atık üretiyoruz. Ürettiğimiz atık aslında çöp değil. Ürettiğimiz atık aslında hem ekonomik olarak karşılığı olan hem de kültürel karşılığı olan çok önemli bir madde. Biz bu maddeyi arzu edersek ortaya emek koyarsak tekrar kullanım haline getirebilir ve insanlığa sunabiliriz' diye konuştu.

ÇÖP ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ

Çıkan atıkların çöp olmadığını vatandaşlara anlatmak için çalıştıklarını ifade eden Göksu, 'Dedik ki, 'Biz çöpümüzü nasıl yaparız da çöp olmaktan çıktığını, çöp olmayacağını, halkımıza aktarıp, halkla beraber bunun bir para, ekonomik değer olduğunu, çöpün çocuklarımızın geleceği olduğunu nasıl anlatabiliriz diyerek yol ve yöntemler aramaya başladık. Büyük çalışma yaparak Esenler'de yaklaşık 189 bin bağımsız bölüm var. Bu bölümün hepsini teker teker dolaşarak geri dönüşüm nedir anlattık. Şu anda geri dönüşüm dediğimiz materyallerin büyük bir bölümünü kaynağında, evinde ayrıştırıyoruz. Haftanın belli günlerinde geri dönüşüm araçlarımız topluyor. Bunu yaparken İstanbul'da da geri dönüşüm tesisi olan ender ilçelerden bir tanesiyiz. Sokakta topladıklarımızı da geri dönüşüm tesisinde ayırıyoruz. Bu ayırdıklarımızın her birinde yeniden Esenler'in çocuklarına katkı olarak sunuyoruz. Bugün 6 milyoncu defterlerimizi dağıtıyoruz ve hepsi çöplerden elde edilen defterler' ifadelerini kullandı.

"ÇÖP MALİYETİNİ SIFIRA GETİREBİLİRİZ"

Okullara koyulan esmatikler hakkında açıklama yapan Göksu, 'Okullara koyduğumuz esmatiklerle beraber çocuklar okul harçlıklarını sabah evden getirdikleri çöpten elde ediyor. Orada okuttukları kartla beraber bir para puan yükleniyor. Bu puanla birlikte kantine gittiklerinde kantinde ne kadar para puan elde ettilerse o harçlığı alıp kullanabiliyorlar. Bunu biraz daha ileriye götürdük. Esmatikle 16 bin çocuğumuz harçlığını buradan almış. Bu işe biraz daha fazla asılabilir ve dikkatle üzerine gidebilirsek bir ilçe belediyesinin en büyük maliyeti çöp giderleridir. Böylece en büyük maliyeti aşağıya çekip biz çöp maliyetimizi sıfıra getirebiliriz. Biz bu işe inanıyoruz' dedi.

ESENLER'DE DEPOZİTOLU ÇÖP SİSTEMİ

Esenler'in her mahallesinde depozitolu çöp sistemine geçtiklerini belirten Göksu, sözlerine şöyle devam etti:

'Her hanımefendi evinde çöpünü biriktirdiğinde o tartıya çöplerini bıraktıklarında ne kadar para puan biriktirdiyse her mahallede anlaştığımız bakkallardan gidip ihtiyaçlarını çöp karşılığında alabilecekler. Böylece ürettiğimiz şeyin çöp olmadığını hem de aile ekonomisine, kent ekonomisine de nasıl katkı sağlayacağını göstermiş oluyoruz. İkinci hamleyi başlatıyoruz. Esenler'de bu kültür oluştu. Dışarıdan bile bize atık getirenler var. 3 bin 500 tekerlekli sandalyeyi sadece mavi kapak kampanyası ile dağıttık. İnsanımız yurt dışından paketler halinde bize kapak gönderdi.'

HER EVDEN SIFIR ATIK ÇIKACAK

Hiçbir şeyin çöpe atılmaması gerektiğini vurgulayan Göksu, 'Her evden sıfır atık çıkarma kampanyamız olacak. Hiçbir şeyi çöpe atmayalım. Üretmiş olduğumuz atığın ekonomik getirisi neyse sizin olsun. Biz onu işleyelim, paraya dönüştürelim ve size verelim. Esenler'de her evde sıfır atık çıkartalım. Bunu yapabiliriz. Kainattaki her şeyin dönüşümü var' dedi.