Milletvekili Koçer'den Polis Gücüne Övgü

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, son iki yıl içerisinde Türkiye'ye 6 Avrupa Şampiyonluk kupası kazandıran ve katıldığı ulusal yarışmalarda sürekli şampiyonluk kupasını Gaziantep'e taşıyan Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek hokey takımlarını başarısı için kutlayarak, "Polisgücü Türkiye'nin gururu" dedib

Milletvekili Nejat Koçer, 2019 yılında da üç ayrı Avrupa Şampiyonluğunda hem kenti, hem bölgeyi hem de Türkiye'yi temsil edecek olan Polisgücü hokey takımlarına başarılar dileyerek, övgü yağdırdı. Koçer, "Gaziantep Polisgücü Hokey Kulübümüz bu dalda şehrimizi ve ülkemizi başarı ile temsil ediyor. Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu da dahil çok sayıda kupa kazandırdılar. Başta kulüp başkanı Mehmet Kaplan olmak üzere, teknik heyeti ve tüm sporcuları kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Hokeyin dünyada en çok seyirciye sahip spor dalları arasında yer aldığını da hatırlatan Koçer, sporun şehirlerin ve ülkelerin tanıtımındaki role dikkat çekerek, "Tanıtım ve turizm kent ve ülke ekonomileri için çok önemlidir. Gaziantep olarak son yıllarda turizmi de ön plana çıkarmaya başladık. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in turizm konusunda çok güzel çalışmaları oluyor. Sporun da turizme katkısı büyüktür. Çünkü, spor kulüplerinin başarıları kentlerinin ve ülkelerinin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Gaziantep Polisgücü Hokey Kulübü de yurt içinde ve Avrupa'da büyük başarılara imza atarak Gaziantep'i ve Türkiye'yi tanıtıyor. Gaziantep olarak bizlere bu sevinci yaşatan, şehrimizin adını yurt içinde ve dışında duyuran Polisgücü'ne teşekkür ederken, tüm Gazianteplileri bu takıma sahip çıkmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

2019 yılında üç Avrupa Şampiyonası

Polisgücü Hokey Kulübünün başkanı Mehmet Kaplan ise, son iki yılda Türkiye'de 5 Avrupa Şampiyonluk kupası kazandırdığını belirterek, kadın ve erkek hokey takımlarının 2019 yılında da üç ayrı Avrupa Şampiyonluğuna katılacağı ifade etti. Takımın her başarısının Türkiye için uluslararası arenada artı puan oluşturduğunu hatırlatan Kaplan, Milletvekili Koçer'e ziyaret ve desteği için teşekkür ederek, "Milletvekilimiz takımımızla yakından ilgilenmektedir. Gaziantep milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Takımın elde ettiği her başarı yükümüzü daha çok arttırıyor. Bugün Türkiye'nin Avrupa Süper Ligine çıkışını sağladık. 2019 yılının başında Hırvatistan'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Trophy liginde ilk kez oynayacağız. Bugüne kadar hiçbir Türk takımı bunu başaramamıştı. Haziran ayında kadın takımımız Ukrayna'da, erkek takımımız da Gaziantep Polisgücü Spor ev sahipliğinde Alanya'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonasında yarışacak. 2019 yılında da üç ayrı Avrupa Şampiyonasını kazanacağımızı umuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP