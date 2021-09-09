Milletvekili Atay Uslu, Batı Antalya'da su yatırımlarını değerlendirdi

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde su yatırımlarına ilişkin değerlendirme toplantısı düzenledi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde su yatırımlarına ilişkin değerlendirme toplantısı düzenledi.

İlçelerde mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Uslu'ya Devlet Su İşleri (DSİ) Antalya Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun ve ekibi eşlik etti.

Suyun doğru tedariki, kaynaklarının doğru kullanımı ve temizliğine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, barajlar, göletler ve dere yataklarının temizliği ile tarımsal sulama tesis ve yatırımları ele alındı.

Uslu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, su yatırımlarının önemine değindi.

Suyun bütün canlılar için hayati bir önem taşıdığını belirten Uslu, "Su kaynaklarının aşırı ve kontrolsüz kullanımı, yeraltı sularının aşırı çekilmesi, nehir akış sistemlerinin bozulması, kirlilik, bilinçsiz su kullanımı ve sulama, hava ve toprak kirliliği ile küresel iklim değişikliği su tedariki konusunu etkilemektedir. Gelecekte yaşanabilir, sağlıklı bir Dünya için suyun değerini bilmek ve suyu korumak en önemli görevlerimizin başında geliyor. Unutmayalım ki suyun olmadığı yerde yaşamın olması mümkün değildir." diye konuştu.

Uslu, toplantılarda, ilçelerde yapılmakta olan ve yapımı planlanan su planlamaları ile su tesisleri hakkında muhtarların bilgilendirdiğini, sorunlara ve isteklere ilişkin taleplerin değerlendirildiğini dile getirdi.

İlçelerde su yatırım projelerinin hayata geçirildiğini ve planlamaların devam ettiğini belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Kumluca ilçesi Yapraklı deresi mendireği ihalesi gerçekleştirildi. Mendirek hem deredeki taşkınları önleyecek hem de balıkçılarımız için barınak olacak. Finike Ovası Kapalı Sulama Suyu Projesi devam ediyor, Finike Kapıçayı Barajı da bu yılın sonunda su tutulacak. Demre'de ise Çağman Göleti Projesi harekete geçiyor, Demre deresinde temizleme çalışmalarını sürdüreceğiz. Yatırım ve destekler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, milletvekillerimize, DSİ Genel Müdürümüze, DSİ Bölge Müdürümüze ve ekiplerine teşekkürlerimizi sunarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci