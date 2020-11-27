Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin Moğolistan ve Özbekistan ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin Moğolistan ve Özbekistan ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, Ankara'da 20 Mayıs'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesine dair karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Türkiye Özbekistan'ın ihtiyaç duyduğu 50 ventilatörü dostluk ve iyi niyet jesti olarak hibe edecek.

Hibe edilen tıbbi malzeme, teslimatın ardından Özbekistan tarafına ait olacak ve Özbekistan tarafının sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarında kullanılacak.

7 Mart 2018'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma" hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan