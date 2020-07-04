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Migros'ta kurbanlıklar satışa hazır

Migros, Anadolu'nun dört bir yanındaki yetiştiricilerden özenle seçilen kurbanlıkları ücretsiz et işleme hizmeti ile satışa sunuyor.

Migros'ta kurbanlıklar satışa hazır
04.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:51

Migros, Anadolu'nun dört bir yanındaki yetiştiricilerden özenle seçilen kurbanlıkları ücretsiz et işleme hizmeti ile satışa sunuyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, veteriner hekimler tarafından alınan kurbanlıklar, çağdaş yöntemlerle, noter ve din görevlisi huzurunda İslami koşullara uygun olarak kesiliyor. Kurban siparişleri, Migros mağazalarından ve www.migros.com.tr üzerinden verilebiliyor. Migros müşterileri dilerlerse kurbanlarını belirttikleri adrese teslim ettirebildikleri gibi kendilerine en yakın mağazadan da teslim alabiliyorlar.

Mağazadan teslimlerde ücretsiz et işleme hizmeti de sunulan Migros'ta canlı ağırlığı ortalama 30-35 kg, koli ağırlığı minimum 12 kg olan kurbanlık koç 1.445 TL, canlı ağırlığı ortalama 40-45 kg, koli ağırlığı minimum 16 kg'lık kurbanlık koç 1.585 TL ve 1/7 hisseli büyükbaş kurbanlık ise sakatat kısmı içermeden en az 21 kg kemiksiz et olmak üzere 1.825 TL'den satılıyor.

-İslami kurallara uygun kesim

Sipariş verilen kurbanlıkların kesim öncesinde, Migros'un veteriner hekimleri tarafından canlı muayenesi ve resmi kurum tarafından verilen sağlık raporlarının kontrolleri yapılıyor. Kesimler ve kurban hisselerinin hazırlanması yasal mevzuata ve standartlara uygun şekilde onaylı kesimhanelerde ve üretim, depolama tesislerinde gerçekleştiriliyor. Kesimhanelerde İslami kurallara uygun olarak bayram namazını takiben, din görevlisi ve noter huzurunda isim okunarak kesilen kurbanlıklar genel hisse kolisi olarak hazırlanıyor. Kesim sonrasında kurbanlıkların karkas ve iç organları yüzde 100 sağlık muayenesinden geçiriliyor. Kesim bilgisi, müşterinin sipariş formunda belirttiği cep telefonuna SMS olarak iletiliyor. Ayrıca Migros, geçtiğimiz yıllarda alınan önlemlere Türk Standartları Enstitüsü Covid-19 yasal mevzuatlarını da ekleyerek kesim, sevkiyat ve parçalama işlemlerinin her aşamasına onlarca önlem daha ekledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Kurban Hizmeti gereklilikleri ile beraber Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan gereklilikler sağlanıyor.

-Müşterinin tüketim tercihine göre ücretsiz et işleme hizmeti

Kurbanda, 16 kg koç, 12 kg koç ve büyükbaş 1/7 hisse olmak üzere üç seçenek bulunuyor. Kurbanlık koçlar koli içinde 2 but, 2 kol, 2 kafes, 1 gerdan ve 1 böbrek yatağı olacak şekilde hazırlanıyor. Kesilen kurbanlık koçların veteriner hekim muayenesi sonucunda, tüketimi uygun olan karaciğer, dalak ve yüreği koli içerisinde yer alıyor. Kurbanlık büyükbaşlar ise kemiksiz hale getirilerek 7 eşit hisse olacak şekilde hazırlanıyor. Ayrıca müşteriler, kurban kolilerini Migros mağazalarından teslim almaları halinde, randevu aldıkları saatte tercihlerine en uygun şekilde parçalama ve hazırlama hizmetinden de yararlanabiliyorlar.

-Migros, müşterilerinin bağışlarına aracı oluyor

Müşterilerinin hayır kurumlarına yapacakları bağışlar için de her türlü kolaylığı sağlayan Migros, kurbanları kurumun talebine göre taze ve donuk olarak teslim ediyor. Kurbanlıklar, müşterinin tercihine göre Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na (ZİÇEV), Türk Kızılayı'na veya Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na (Koruncuk Vakfı) bağışlanabiliyor.

-3 ve 6 taksit avantajlarının yanında Money Bonus'a anında 125 TL indirim

Migros kurban siparişlerinde, kredi kartı veya nakit ödeme seçeneği sunuyor. Migros, 5M Migros, Macrocenter, Migrosjet ve Sanal Market mağazalarından Money Bonus ile yapılan ödemelerde ise kurban başına 125 TL indirim fırsatı bulunuyor. Maximum, World, ve Axess kartlarına 3 ve 6 taksit seçeneği, Bonus ve Money Bonus kartlarına 6 taksite ek olarak 3 taksit seçeneği; Paraf ve Ziraat Bankkart'a ise 3 taksit seçeneğinden yararlanmak mümkün. Sanal Market üzerinden verilen siparişlerde ise Money Bonus, Garanti Bonus, İş Bankası, Yapı Kredi World kartlarına 6 taksit seçeneği bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya il merkezlerinde adrese teslimat yapılabiliyor. Migros'un internet sitesi verilen adrese teslim kurban siparişlerinde teslimat ücreti alınmazken, Migros mağazalarından verilecek adrese teslim kurban siparişlerinde ise 20 TL teslimat ücreti fiyata ilave ediliyor.

Kaynak: AA

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