Microsoft: Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları hassas bilgileri ele geçirdi
Haberler » Dünya » Microsoft: Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları hassas bilgileri ele geçirdi - Haberler

Microsoft: Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları hassas bilgileri ele geçirdi

Microsoft Corporation'dan pazartesi günü yaptığı açıklamada, kendilerini 'Talyum' olarak adlandıran Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlarının Amerika Birleşik Devletlleri, Japonya ve Güney Kore'den hedeflerin hassas bilgilerini ele geçirdiği duyuruldu.

31.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:50
Microsoft: Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları hassas bilgileri ele geçirdi

, bağlantılı bilgisayar korsanlarının hassas bilgileri çaldığını açıkladı.


Microsoft Corporation'dan pazartesi günü yaptığı açıklamada, kendilerini 'Talyum' olarak adlandıran bilgisayar korsanlarının kullandığı internet alanlarının kontrolünün ele geçirildiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler