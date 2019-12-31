Microsoft: Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları hassas bilgileri ele geçirdi
Microsoft Corporation'dan pazartesi günü yaptığı açıklamada, kendilerini 'Talyum' olarak adlandıran Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlarının Amerika Birleşik Devletlleri, Japonya ve Güney Kore'den hedeflerin hassas bilgilerini ele geçirdiği duyuruldu.
31.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:50
Microsoft, Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlarının hassas bilgileri çaldığını açıkladı.
Microsoft Corporation'dan pazartesi günü yaptığı açıklamada, kendilerini 'Talyum' olarak adlandıran bilgisayar korsanlarının kullandığı internet alanlarının kontrolünün ele geçirildiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com