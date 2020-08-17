MHP Tomarza ilçe kongresi yapıldı MHP Tomarza İlçe Başkanlığına Halil İbrahim Özcan, yeniden seçildi.

MHP Tomarza İlçe Başkanlığına Halil İbrahim Özcan, yeniden seçildi.

Tomarza Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan heyetinin seçilmesinin ardından okunan faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle kabul edildi.

Tek listeyle gidilen kongrede delegelerin kullandığı oyun tamamını alan Halil İbrahim Özcan, tekrar ilçe başkanlığına seçildi.

Özcan, yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek. Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik içerisinde devam edeceği belirtti.

Kongreye, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Tomarza AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin, MHP Kayseri yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA