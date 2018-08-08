MHP Lideri Bahçeli, Ordu'daki Sel Felaketi Hakkında Bilgi Aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu'da yaşanan sel felaketi üzerine, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla arayarak bilgi aldı.

MHP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu'da yaşanan sel felaketi üzerine, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Enver Yılmaz'ı telefonla arayarak bilgi aldı. Başkan Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Genel Başkanımız, her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti" denildi. - ANKARA