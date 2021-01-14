MHP'li Bülbül'den, HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'na tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğu'nun, sosyal medya hesabından; Sakarya'da bir vatandaşın Kürtçe konuşmaktan korktuğunu iddia ettiğini içeren paylaşımına tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğu'nun, sosyal medya hesabından; Sakarya'da bir vatandaşın Kürtçe konuşmaktan korktuğunu iddia ettiğini içeren paylaşımına tepki gösterdi.

Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada, Gergerlioğlu'nun sosyal medyada hesabından Sakarya'ya yönelik yaptığı paylaşımına ilişkin, "Sakarya bu kirli oyunlara asla geçit vermeyecektir." diye belirtti.

"Ömer Faruk Gergerlioğlu, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin FETÖ'cü milletvekilidir. Bütün mesaisi, yalan ve iftiralar üzerine senaryolar yazmakla geçmektedir." ifadelerini kullanan Bülbül, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni karalamakla, halkı kin ve nefret duygularıyla birbirine düşman etmekle görevli bu FETÖ'cünün Sakarya ile ilgili yapmış olduğu paylaşım gerçek manada provokasyondur. Sakarya, Balkanlardan Kafkaslardan, Anadolu'nun her köşesinden insanlarımızın, birlik beraberlik içinde yekvücut halde yaşadığı bir şehirdir. Bu açıdan, Türkiye'de 83 milyon hep beraber Türk milleti olduğumuzun en güzel örneklerindendir. Bu güzellik, Türkiye düşmanlarını rahatsız etmekte, pek tabii ki; terör örgütlerinin ve onun siyasi uzantılarının, Sakarya üzerinde kışkırtıcı ve bölücü faaliyetlere yönelmesine neden olmaktadır. Sakarya bu kirli oyunlara asla geçit vermeyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı