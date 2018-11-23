MHP'li Başkan Adayı Halil Kaçar, Basınla Buluştu

MHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Halil Kaçar, Ardahan'la ilgili çok güzel projelerinin olduğunu söyledi.

Lezzet-i Kür Restaurant'da düzenlenen basınla tanışma programı MHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Halil Kaçar'ın yanı sıra MHP İl Başkanı Hülya Davutoğulları ve partililerin katılımı ile yapıldı. Kaçar, çeşitli kamu kurumlarında almış olduğu görev ve hayatındaki duruşu ve tecrübesiyle bu görevin üstesinden gelebileceğine inancının tam olduğunu söyledi. Güçlü bir kadroyla ve halkla beraber yürüyeceğiz diyen Kaçar, Öncelik olarak gördüğümüz konular? Tarafsızlığımız, adaletimiz ve iyi niyetimiz olacaktır dedi.

Ardahan'da çözülmek istenmeyen sorunların olduğunu ifade eden Kaçar, "Biz bunların hepsini biliyoruz. Üstesinden gelinmeyecek, çözülmeyecek sorunlar değildir. Bizim projelerimiz hazır, ayrıca devam eden projelerimiz de var. Biz bunları zamanı geldiğinde kamuoyu ile paylaşacağız. Çok güzel projelerimiz var. İnşallah bunları 1 Nisan'dan itibaren uygulamaya başlayacağız" dedi.

MHP İl Başkanı Hülya Davutoğulları ise mevcut adayın etrafında kilitlenmiş durumda olduklarını ifade ederek, "Bizim camiamızın bir araya gelip de başaramayacağı bir hedef geçmişte olmamıştır, bugünde olmayacaktır" şeklinde konuştu. - ARDAHAN