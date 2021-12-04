MHP heyeti "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programı kapsamında Bandırma'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
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MHP heyeti "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programı kapsamında Bandırma'da ziyaretlerde bulundu

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Politika
MHP heyeti

MHP heyeti, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

BANDIRMA, BALIKESİR (AA) - MHP heyeti, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Ali Uçak ve Fevzi Zırhlıoğlu, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammed Tekin, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay, Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Dursunbeyliler Kültür ve Dayanışma Derneğini ve Engelliler Derneğini ziyaretlerinin ardından Balık Hali ve Çarşı esnafını ziyaret etti.

Bandırma Su Ürünleri Balık Hali ziyaretinde balıkçılarla sohbet eden Grup Başkan Vekili Erkan Akçay daha sonra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçılık konusunda yapılacak çalışmalarının olduğunu söyledi.

Bandırmanın balıkçılık sektöründe önde gelen bir ilçe olduğunu ifade eden Akçay, "Müsilajın da azalması ile birlikte bu kadar canlı ve kaliteli balıkları burada görmekten ve balık pazarının da hareketliliğinden fiyatlarında uygunluğundan memnun olduğumuzu ifade edebiliriz." dedi.

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AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri

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