Mezbahaneyi mesken tutan ayı ve domuzlar kamerada
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Mezbahaneyi mesken tutan ayı ve domuzlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Mezbahaneyi mesken tutan ayı ve domuzlar kamerada Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan bir mezbahane ayı ve domuzlar tarafından mesken tutuldu.

Mezbahaneyi mesken tutan ayı ve domuzlar kamerada

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan bir mezbahane ayı ve domuzlar tarafından mesken tutuldu. Mezbahanenin konteynerine atılan sakatat ve hayvan iç organlarından karınlarını doyuran ayılar daha sonra bölgeden uzaklaşıyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçe merkezinde bulunan bir mezbahaneye her akşam düzenli olarak gelen boz ayılar, konteynere atılan sakatat ve hayvan iç organlarından karınlarını doyuruyor. Ayıların yanı sıra domuzlar da beslenme alanına gelmeye başlarken, karınlarını doyuran hayvanlar daha sonra bölgeden uzaklaşıyor. Pülümürlü vatandaşlar da ayıların beslenme anlarını cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alıyor.

Mezbahaneyi mesken tutan ayı ve domuzlar kamerada
Mezbahaneyi mesken tutan ayı ve domuzlar kamerada
Mezbahaneyi mesken tutan ayı ve domuzlar kamerada
Mezbahaneyi mesken tutan ayı ve domuzlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

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