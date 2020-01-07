Mevlana için 'Vuslat' sergisi Bornova açıldı
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Mevlana için 'Vuslat' sergisi Bornova açıldı

Hoşgörü ve barışın sembolü şair ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi'in öğretisi Bornova Belediyesi ev sahipliğinde açılan sergi ile anlatılıyor.

07.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:56
Mevlana için 'Vuslat' sergisi Bornova açıldı

Nakkaşhane Atölyesi tarafından hazırlanan 'Vuslat' isimli sergi, Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Tezhip, çini, minyatür ve hat olmak üzere unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları ile ortaya konulan eserlerden oluşan sergide Mevlana'nın sözlerinden esinlenerek yapılmış 30 çalışma bulunuyor. 1.5 yıl süren titiz çalışma sonucu ortaya çıkan serginin açılışında konuşan sanatçılar; Nergiz Dürüsel ve Özlem Tezcan,eserlerini sergileme imkanı veren Belediyesi'ne teşekkür etti. Sergide, Nergiz Dürüsel ve Özlem Tezcan'ın yanı sıra Gülnur Çavuş, Özlem Durmuş, Rahime Alemdar, Nükhet Akkaya, Ayşe Kayalı, Kaniye Durgut, Melekper Yılmaz, Aysın Güldük ile Aysel Bozyel'in eserleri yer alıyor.

Sergi, 15 Ocak 2020 tarihine kadar gezilebilecek.

Kaynak: Bültenler
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