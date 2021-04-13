Metropolitan Museum of Art hangi ülkede? Google Doodle olan Metropolitan Sanat Müzesi özellikleri neler?
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Metropolitan Museum of Art hangi ülkede? Google Doodle olan Metropolitan Sanat Müzesi özellikleri neler?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Metropolitan Museum of Art hangi ülkede? Google Doodle olan Metropolitan Sanat Müzesi özellikleri neler?

Googlde Doodle tasarımı ile önemli kişi, olay ve yerleri tanıtan tasarımlar hazırlıyor. Son tasarımda Metropolitan Museum of Art (Metrpolitan Sanat Müzesi) Doodle oldu. Peki, Google Doodle olan Metropolitan Sanat Müzesi'nde hangi eserler var? Metropolitan Museum of Art nerede?

Google Doodle konusu olan Metropolitan Museum of Art hakkında detaylar araştırılıyor. Konu hakkında Metropolitan Museum of Art hangi ülkede ve Google Doodle olan Metropolitan Sanat Müzesi özellikleri neler gibi konular araştırıldı.

METROPOLİTAN MUSEUM OF ART HANGİ ÜLKEDE?

Adres:New York, Amerika Birleşik Devletleri

METROPOLİTAN SANAT MÜZESİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Metropolitan Sanat Müzesi, The Metropolitan Museum of Art (The Met olarak da kısaltılabilir), dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden bir tanesidir. Manhattan, New York'taki Central Park'ın yanında yer alan müze, The Cloisters adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran bölümü bünyesinde bulundurur. Müzede eski doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler bulunmaktadır. Avrupa orta çağ koleksiyonunun bir bölümü ise Manhattan'ın kuzey ucundaki ek binada bulunur. Müze içerisinde bir araştırma kitaplığı, çocuklar için bir bölüm ve etkin bir eğitim sergisi bulunur. Müzede batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar da bulunmaktadır.

New York'un Tüm Vermeerleri filminde ana mekanlardandı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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