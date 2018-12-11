Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Antalya'nın doğu kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ordu ve Şırnak çevrelerinde sağanak, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer yoğun kar bekleniyor.