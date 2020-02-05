Meteorolojiden Kayseri için yağmur uyarısı
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Meteorolojiden Kayseri için yağmur uyarısı

Kayseri'nin Yahyalı ve Develi ilçeleri için yağış uyarısında bulunuldu.

05.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:36
Meteorolojiden Kayseri için yağmur uyarısı

'nin ve ilçeleri için yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin güney bölgeleri ile Yahyalı ve Develi ilçelerinin yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Yer yer yağmur ve yüksek kesimler için kar yağışının beklendiği yerlerde, yağmurun yarın sona ermesi bekleniyor.

Beklenen kuvvetli yağış sonucu görülebilecek su baskını ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı hazırlıklı olunması uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA
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