MESLEK LİSESİNDEN PANDEMİ DÖNEMİNDE 3 MİLYON TL CİRO
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MESLEK LİSESİNDEN PANDEMİ DÖNEMİNDE 3 MİLYON TL CİRO

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri tarafından salgın sürecinde üretilip, satışa sunulan temizlik malzemelerinden 16 ayda 3 milyon 114 TL ciro elde edildi.

TOKAT Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri tarafından salgın sürecinde üretilip, satışa sunulan temizlik malzemelerinden 16 ayda 3 milyon 114 TL ciro elde edildi.

Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri, 16 ay önce kurulan kimya atölyesinde, 14 çeşit temizlik malzemesi üretti. Öğrenciler, öğretmenlerinin desteğiyle genel yüzey temizleyici, sıvı sabun, köpük sabun, cam sil, endüstriyel bulaşık makinesi deterjanı ve parlatıcısı, sıvı çamaşır makinesi deterjanı, çamaşır suyu ve dezenfektan üretti. Pandemi döneminde temizlik malzemesine ihtiyacın artmasıyla toplam 423 ton üretim yapan lise 3 milyon 114 TL gelir sağladı.

Okul müdürü Vahap Gül, geçen yılın mart ayında seri üretime geçtiklerini belirterek, "Biz üretime başladıktan sonra pandemi başladı. Pandemi dolayısıyla da meslek liselerinin ve meslek lisesi öğrencilerinin önemi ortaya çıkmış oldu. 13 Mart 2020 tarihinden itibaren öncelikli olarak yüzey ve el dezenfektanı olmak üzere 14 çeşit malzeme üretmeye başladık. Bunları Tokat'ın tamamı ile çevre illerde ihtiyaç duyulan bütün illere sevk ettik. Bugüne kadar toplamda 422 ton ürün ürettik. Bunun karşılığında da 3 milyon 114 liralık ciro elde ettik. Hem öğrencilerimiz kendi işlerini, kendi mesleklerini atölyede ürün üreterek daha iyi ve kolay şekilde öğrenmiş oldular. Ayrıca bu vesile ile de ilimizin ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Hem kendi ilimize hem de çevre illere bu konuda faydamız ve desteğimiz oldu. Üretmeye ve resmi kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Katkılarından dolayı Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Mahmut Özer ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Küçükali'ye teşekkür ederiz" dedi.

MESLEK LİSESİNDEN PANDEMİ DÖNEMİNDE 3 MİLYON TL CİRO
MESLEK LİSESİNDEN PANDEMİ DÖNEMİNDE 3 MİLYON TL CİRO
MESLEK LİSESİNDEN PANDEMİ DÖNEMİNDE 3 MİLYON TL CİRO
MESLEK LİSESİNDEN PANDEMİ DÖNEMİNDE 3 MİLYON TL CİRO

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hande Ataizi Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Merih Demiral Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MESLEK LİSESİNDEN PANDEMİ DÖNEMİNDE 3 MİLYON TL CİRO - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 15:46:48. #1.14#

title