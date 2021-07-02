Mescid-i Aksa maketinin yer aldığı "Minia Kudüs" tırı Şanlıurfa'da
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Mescid-i Aksa maketinin yer aldığı "Minia Kudüs" tırı Şanlıurfa'da

Mescid-i Aksa maketinin yer aldığı 'Minia Kudüs' tırı Şanlıurfa'da
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Kültür Sanat

Yetim Öksüz ve Kimsesiz Çocuklarla Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfınca (Yetimler Vakfı) hazırlanan ve içerisinde Mescid-i Aksa maketinin bulunduğu "Minia Kudüs" tırı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ziyarete açıldı.

Yetim Öksüz ve Kimsesiz Çocuklarla Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfınca (Yetimler Vakfı) hazırlanan ve içerisinde Mescid-i Aksa maketinin bulunduğu "Minia Kudüs" tırı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ziyarete açıldı.

Vakıf temsilcisi Mustafa Özoruç, gazetecilere, son dönemde Filistin üzerinde ciddi baskı uygulandığını hatırlattı.

Bölgede ambargonun sürdüğünü, son yaşananlarla bunun daha da arttığını ifade eden Özoruç şöyle konuştu:

"Yüzlerce gençten oluşan Filistinli kardeşlerimiz, özellikle Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın bulunduğu topraklarda ceplerine ve çoraplarına bu toprakları koyarak Türkiye'ye getirdi. Bu aylarca süren bir çalışmanın neticesidir. Dolayısıyla bu yapının tamamlanması Hatay bölgesinde 7 ay sürdü. Bölgemizde Şanlıurfa, Gaziantep ve şu anda Siverek ilçemizde ziyarete açıldı. Bundan sonraki süreçte tırımız Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Van ve Bitlis gibi şehirleri dolaşacak ve daha sonra rotasını Batı illerine çevirerek geldiği nokta olan İstanbul'a dönecek."

Özoruç, tırda Filistin için yardım da toplandığın belirterek, "Onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım kampanyası başlatılmış durumda. Hem Mescid-i Aksa'yı tanıtmak hem güzel bir farkındalık oluşturmak hem de kardeşlerimizin özellikle sağlık alanında ambulans ve ilaç gibi ihtiyaçlarının temini için bu tür bir çalışma yapılıyor." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden Mehmet Açıkalın da güzel bir çalışmaya imza atıldığını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Mescid-i Aksa maketinin yer aldığı 'Minia Kudüs' tırı Şanlıurfa'da
Mescid-i Aksa maketinin yer aldığı 'Minia Kudüs' tırı Şanlıurfa'da
Mescid-i Aksa maketinin yer aldığı 'Minia Kudüs' tırı Şanlıurfa'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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