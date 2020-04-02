Mesai arkadaşının eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Niğde, Güncel

Mesai arkadaşının eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu

NİĞDE'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek karantinaya alınan yurtta çalışan güvenlik görevlisi Serhat Açıkgöz, mesai arkadaşı Y.İ.K.'nın eşi U.K. tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

02.04.2020 22:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:56
Mesai arkadaşının eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu

NİĞDE'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek karantinaya alınan yurtta çalışan güvenlik görevlisi Serhat Açıkgöz, mesai arkadaşı Y.İ.K.'nın eşi U.K. tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

KKTC'den getirilen vatandaşların karantinaya alındığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Sultan 1'inci Kılıçarslan Yurdu'nda çalışan güvenlik görevlisi Serhat Açıkgöz, henüz bilinmeyen nedenle aynı yurtta görev yaptığı meslektaşı Y.İ.K.'nın eşi U.K. tarafından ruhsatsız av tüfeğiyle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yurdun etrafında geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde ve şüphelinin kaçarken bıraktığı otomobilde inceleme yaptı. Yaralanan Açıkgöz ise sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı. Olaydan sonra kaçan U.K.'nın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.


Kaynak: DHA

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