Mersin'de zorunlu göç deneyimi ve toplumsal bütünleşme konuları ele alındı
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Mersin'de zorunlu göç deneyimi ve toplumsal bütünleşme konuları ele alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mersin'de zorunlu göç deneyimi ve toplumsal bütünleşme konuları ele alındı

Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MERGÖÇ) tarafından düzenlenen ve çevrimiçi olarak yapılan 'MERGÖÇ Buluşmaları'nda bu kez, zorunlu göç deneyimi ve toplumsal bütünleşme konuları ele alındı.

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Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MERGÖÇ) tarafından düzenlenen ve çevrimiçi olarak yapılan 'MERGÖÇ Buluşmaları'nda bu kez, zorunlu göç deneyimi ve toplumsal bütünleşme konuları ele alındı.

MERGÖÇ söyleşileri, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet İçduygu ile Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saime Özçürümez'in katılımları ile gerçekleşti. Konuşmacılar, 'Zorunlu göç deneyimi ve toplumsal bütünleşme, kavramlar, modeller ve uygulamalar ile Türkiye' adlı çalışmalarında, temel olarak göç ile ilgili tarihsel ve kuramsal yaklaşımların neler olduğunu incelediklerini ifade ettiler.

Prof.Dr. Ahmet İçduygu, göç olgusunu tarihsel bir perspektif üzerinden değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kitlesel göç hareketleri konusundaki yaklaşımının genel çerçevesi hakkında bilgi aktaran İçduygu, bu süreci üç alt başlık halinde ifade etti. İçduygu, bu süreçleri cumhuriyetin ilk dönemi ile 1980 ve 1990'lı yıllara kadar uzanan zaman aralığı, 1980-1990 ile Suriye vatandaşlarının Türkiye'ye göç etmeye başladığı 2000'li yıllar ve 2010 Suriye iç savaşı sonrası dönem olarak ele aldı.

Söyleşide kamu politikaları, mevzuatlar, aktör-birey ilişkisi, göçmen sorunları ve göç olgusunda uygulanan çeşitli model ve yaklaşımları ayrıntılı olarak ifade eden Doç. Dr. Saime Özçürümez ise eserin proje boyutu ve akademik kaynakları hakkında bilgi verdi. Çalışma yaşamı, eğitim ekosistemi, sağlık ekosistemi, barınma, yerel yönetimler başlıkları altında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesinin uygulamalı örnekleri ile birlikte ayrıntılı bir şekilde ifade edildi.

Söyleşinin sonunda MERGÖÇ Müdürü Doç. Dr. Esra Dik, gerçekleşen bu verimli toplantıda göç alanına ilişkin kapsamlı sürecin anlaşılmasının sağlanmasına katkı sağlandığı için konuşmacılara ve tüm katılımcılara teşekkür etti. - MERSİN

Mersin'de zorunlu göç deneyimi ve toplumsal bütünleşme konuları ele alındı
Mersin'de zorunlu göç deneyimi ve toplumsal bütünleşme konuları ele alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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