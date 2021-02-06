Mersin'de köpek hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir iş yerinin önünden köpeğin çalınmasını güvenlik kamerası kaydetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir iş yerinin önünden köpeğin çalınmasını güvenlik kamerası kaydetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Yıldırım, bir akaryakıt istasyonuna bağladığı kangal cinsi köpeğinin yerinde olmadığını fark etti.

Bunun üzerine güvenlik kamerasındaki görüntüleri izleyen Yıldırım, bir kişinin köpeği çaldığını görerek, durumu polise bildirdi.

Görüntüleri izleyen polisler, Yıldırım'ın şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan