Mersin'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Haberler » Güncel » Mersin'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Haber

Mersin'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

14.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:56
Mersin'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

'in ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Aramada kazı çalışmasında kullanılan malzemeler ile av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et