Mersin'de izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Aramada kazı çalışmasında kullanılan malzemeler ile av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.