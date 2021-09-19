Mersin'de iş vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de iş vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Mersin'de iş vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı Mersin'de sosyal medya üzerinden yayınladıkları iş ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları ileri sürülen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

- Mersin'de iş vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı

MERSİN - Mersin'de sosyal medya üzerinden yayınladıkları iş ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları ileri sürülen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sosyal medya üzerinden 'evden iş imkanı' ilanı yayınlayarak, ağlarına düşürdükleri kişilerden 'işe başlama teminatı' adı altında para alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, merkez Toroslar ve Gülnar ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan banka kartları, harddisk, cep telefonunu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin'de iş vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı

Mersin'de iş vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı

Mersin'de iş vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı

Mersin'de iş vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Adına açılan sahte kimliklerle onlarca kişi dolandırıldı! Mağdur vatandaş ölüm tehditleri alıyor

Adına açılan sahte kimliklerle onlarca kişi dolandırıldı! Mağdur vatandaş ölüm tehditleri alıyor

 Ormanı yakarken yakalanan şahıstan, 'Neden yakıyorsun?' sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum

Ormanı yakarken yakalanan şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum

 1 milyondan fazla arısı zehirlendi, 'Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı'

1 milyondan fazla arısı zehirlendi, "Hepsini çalsalar canım bu kadar yanmazdı"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Murat Kurum Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Eser Yenenler Kenan İmirzalıoğlu
Spor Muslera Mesut Özil Sergen Yalçın Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin'de iş vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 11:40:13. #1.17#