Merrell Alanya Ultra Trail sona erdi
Patika koşusu Merrell Alanya Ultra Trail, Antalya'nın Alanya ilçesinde sona erdi.
Patika koşusu Merrell Alanya Ultra Trail, Antalya'nın Alanya ilçesinde sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun 2021 takviminde yer alan Merrell Alanya Ultra Trail yarışı, Kızılkule önünde başladı.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in startını verdiği yarışa, 24 ülkeden 544 sporcu katıldı.
Sporcular, 76 kilometrelik "Merrell Alanya Ultra Trail", 48 kilometrelik "Taurus Mountain Marathon", 8 kilometrelik "Keykubat Mountain Run" ve 17 kilometrelik "Alaiye Short Trail" etaplarında yarıştı.
Yarış direktörü Ahmet Arslan, dördüncü kez gerçekleştirilen organizasyona katılımın yüksek olduğunu söyledi.
Dört etaplı yarışın zorlu parkuruyla insanların aklında kalacağını belirten Arslan, sporcuların Alanya'nın tarih, doğa, deniz konseptinde yarıştığını belirtti.
Organizasyonda dereceye giren isimler ise şunlar:
Alanya Ultra Trail Erkekler Açıklaması
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt