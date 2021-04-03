Merrell Alanya Ultra Trail sona erdi
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Merrell Alanya Ultra Trail sona erdi

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Patika koşusu Merrell Alanya Ultra Trail, Antalya'nın Alanya ilçesinde sona erdi.

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Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti

Patika koşusu Merrell Alanya Ultra Trail, Antalya'nın Alanya ilçesinde sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun 2021 takviminde yer alan Merrell Alanya Ultra Trail yarışı, Kızılkule önünde başladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in startını verdiği yarışa, 24 ülkeden 544 sporcu katıldı.

Sporcular, 76 kilometrelik "Merrell Alanya Ultra Trail", 48 kilometrelik "Taurus Mountain Marathon", 8 kilometrelik "Keykubat Mountain Run" ve 17 kilometrelik "Alaiye Short Trail" etaplarında yarıştı.

Yarış direktörü Ahmet Arslan, dördüncü kez gerçekleştirilen organizasyona katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Dört etaplı yarışın zorlu parkuruyla insanların aklında kalacağını belirten Arslan, sporcuların Alanya'nın tarih, doğa, deniz konseptinde yarıştığını belirtti.

Organizasyonda dereceye giren isimler ise şunlar:

Alanya Ultra Trail Erkekler Açıklaması

Merrell Alanya Ultra Trail sona erdi
Merrell Alanya Ultra Trail sona erdi
Merrell Alanya Ultra Trail sona erdi
Merrell Alanya Ultra Trail sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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