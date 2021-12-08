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Merkel'den Aktif Siyasete Veda

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in 16 yıllık iktidarı yarın sona erecek, ülkenin yeni başbakanı ise sosyal demokrat Olaf Scholz olacak, SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan ve adına "trafik lambası" denilen koalisyon, hükümeti.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in 16 yıllık iktidarı yarın sona erecek, ülkenin yeni başbakanı ise sosyal demokrat Olaf Scholz olacak, SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan ve adına "trafik lambası" denilen koalisyon, hükümeti

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