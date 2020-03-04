Merakla beklenen mobilya fuarı kapılarını açtı

04.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:26

Türkiye'nin önde gelen 317 mobilya üreticisinin katılımıyla MODEKO 2020 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı kapılarını açtı. Açılan fuarın 5 gün sürmesi planlanırken, organizasyonun sektörü ciddi derecede canlandırması bekleniyor.



MODEKO 2020 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarının açılışı yapıldı. Fuar kapsamında 317 seçkin marka ürünleriyle İzmir'de görücüye çıktı. İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Ankara, İstanbul, Isparta, Bursa, Denizli, Gaziantep, Uşak, Kayseri gibi il ve ilçelerden katılımcılar ürün ve hizmetlerinin tanıtımına yaptı. Fuar İzmir'deki mobilya fuarı, özel tasarımlarıyla göz doldurdu.



Global buluşma



Farklı ülke ve bölgelerde özel çalışmalar yürütülerek hedef pazardaki mobilya alıcıları fuarda yerini aldı. Polonya, Belçika, Lübnan, Suudi Arabistan, Filistin, Irak, Hollanda, İngiltere, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, İsrail, Yunanistan, Libya, Kazakistan, Azerbaycan gibi çok sayıda ülkeden sektör profesyonelleri, İzmir'deki otellerde rezervasyonlarını gerçekleştirdi.



Kamu ve özel kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programda, konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Uzun uzun ürünleri inceleyen ziyaretçiler üreticilerden bilgi almayı da ihmal etmedi.



Fuar İzmir'de başlayan MODEKO 2020 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, 5 gün boyunca her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



"Bu görüşmelerin ticari bağlantıya dönmesini bekliyoruz"



Öte yandan, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, fuara yüzlerce yabancı şirket ve temsilcisinin geleceğini açıkladı. Yağcı, "15 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor, mobilya sektörünün 317 güçlü markası da ürünlerini sergileyecek. Ege bölgesindeki 30 firmamız fuarda yurt dışından alım heyetleriyle bir araya geldi. Özbekistan, Bosna Hersek ve Fas'tan 6 mobilya ithalatçısı firmanın katılımıyla alım heyeti organizasyonu düzenledik. Bu görüşmelerin ticari bağlantıya dönmesini bekliyoruz" dedi.



"Mobilya sektörü 2019 yılı sonu itibarıyla 3,6 milyar dolara ulaştı"



Küresel ihracat analizleri ve pazar araştırmalarını Türkiye'nin yakın coğrafyasında yer alan Orta Doğu, Afrika ve Asya bölgesine yoğunlaştırdıklarını söyleyen Yağcı şöyle devam etti:



"Geçen sene Fas'ın başkenti Rabat ve ticaret merkezi Kazablanka'ya yaptığımız sektörel ticaret heyetinin sonuçlarını MODEKO'da gördük. Settat Bölgesi Ticaret Sanayi ve Hizmetler Odası ile Türkiye'ye Fas'tan bir alım heyeti organizasyonu gerçekleştirmede mutabık kalmıştık. Fas'ın en büyük mobilya ithalatçısı firmasıyla fuar kapsamında görüştük. Sektörü yerinde incelemenin faydası büyük oldu. Türkiye için büyük bir potansiyel olan Fas, 40 milyonluk nüfusu yanında 300 milyonluk nüfusa sahip 12 Batı Afrika ülkesine ihracat için kilit rolde. En çok ihracat yapılan ülkeler; Irak, İsrail, İran, İngiltere, Libya, Suudi Arabistan, Almanya, Gürcistan, ABD ve Azerbaycan. Fuar dünya mobilya pazarından yüzde 2,5 pay alma ve 2023'te 6 milyar dolarlık ihracat hedefine direkt katkıda bulunacak. Mobilya sektörü 2019 yılı sonu itibarıyla 3,6 milyar dolara ulaştı ve 2 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası verdi. 2019 yılında Birliğimiz üzerinden gerçekleşen ve sadece ahşap mobilyaları kapsayan mobilya ihracatı yüzde 13'lük bir artışla 165,4 milyon dolar oldu."



Mobilya sektörü dünya pazarında



Cahit Doğan Yağcı, Çin'de ortaya çıkan ve iki ay içinde dört kıtaya yayılan korona virüs salgının küresel bir tehdit haline geldiğini ve dünya ekonomisini zorladığını söyledi. Yağcı, "Çin dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda. Korona virüs nedeniyle ABD'den Avrupa'ya kadar 300'ü aşkın uluslararası fuar ve kongre ertelendi. Bunlara yenileri eklenmeye devam ediyor. Türkiye, Çin'e ithalatını kısıtlayan veya durduran pazarlara alternatif olmalı. Mobilya sektöründe katma değerli sürdürülebilir kalite ve servisle rekabet gücümüzü artırarak kalıcı olacak şekilde çaba göstermeliyiz. Sektörün bu gelişmelerle bir fırsat yakaladığı değerlendirilirse pazardan büyük bir pay alma olasılığı var. Mobilya sektörü hem ihracatta hem de iç pazarda büyük bir başarı gösterecek. KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin ardından geçen süreçte satışlarda ciddi artışlar gerçekleşti" dedi.



Fuara ayrıca İzmir Vali Yardımcısı Hulisi Doğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Suat Çağlayan, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan ve sektör paydaşları katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA