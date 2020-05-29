Menderes'te seccadeler dağıtıldı, haftalar sonra ilk cuma namazı kılındı
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Menderes'te seccadeler dağıtıldı, haftalar sonra ilk cuma namazı kılındı

Menderes'te seccadeler dağıtıldı, haftalar sonra ilk cuma namazı kılındı Menderes Belediyesi tarafından, ilçede ibadete açılan camilerde vatandaşlara ücretsiz tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

29.05.2020 22:06 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:11

Menderes'te seccadeler dağıtıldı, haftalar sonra ilk cuma namazı kılındı

İZMİR - Menderes Belediyesi tarafından, ilçede ibadete açılan camilerde vatandaşlara ücretsiz tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

Korona virüs önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camiler cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılırken, Menderes'te Menderes Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

Her hafta dağıtılacak

Yapılan çalışmayla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla yeniden cemaate kavuşan camilerimizde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı tamamlamıştık. Genelge gereği ilk etapta cami avlularında kılınan namaz öncesi vatandaşlarımıza tek kullanımlık seccadelerimizi de dağıttık. Her hafta cuma günü namaz öncesinde vatandaşlarımıza seccade dağıtımımız devam edecek. Herkese eşit hizmet anlayışımızla sürdürdüğümüz çalışmalarımızda vatandaşımızın yanında olmaya, onların sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Logo konusuna açıklama

Seccadeler üzerinde belediye ambleminin olduğu söylemlerinin doğru olmadığını ifade eden Başkan Kayalar, "Logolu olan örnek sadece basın yayın halkla ilişkiler müdürlüğümüz tarafından haber amaçlı kullanılmıştır. Hiçbir şekilde logolu bir çalışma tedarikçi firma tarafından yapılmamış ve logolu seccade belediyemize alınmamıştır. Bazıları yalan söylemlerle vatandaşlarımızı kandırmaya çalışıyor. Bizim hizmetlerimiz ortada. Derman belediyeciliği ile vatandaşlarımızın hizmetinde olacağımızı söylemiştik, öyle de yapıyoruz. Kimse bizi bu yolumuzdan döndüremez. Vatandaştan kopmuş, halktan uzak olanlar halka hizmetin önüne geçemez" dedi.

Menderes'te seccadeler dağıtıldı, haftalar sonra ilk cuma namazı kılındı

Kaynak: İHA

Manşet

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