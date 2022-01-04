Memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren kanun...
AA / Sinan Uslu - Haberler | Ekonomi
Memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
AA / Sinan Uslu - Ekonomi Haberleri
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