Melikgazi'de şehir merkezi daha düzenli olacak Melikgazi Belediyesi Tacettin Veli Mahallesi'nde çevre düzenlemesine başlayarak bölgede kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Melikgazi Belediyesi Tacettin Veli Mahallesi'nde çevre düzenlemesine başlayarak bölgede kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, temizliği yapılan 24 bin metrekare alanda parke, yaya yolu ve otopark çalışması yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mahallelerde güvenliği tehdit eden metruk binaları ve kötü görüntü oluşturan yerleri temizlediklerini belirtti.

Buralarda hem yabani ot temizliği hem de süpürme işlemi de yapıldığını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Şehir merkezinde çok fazla hisseli mülkiyet var. Bu sorunu çözmek uzun zaman alıyor. Dolayısıyla özel mülke asfalt dökemiyoruz. Ama en azından temizliğini yapıp çevreye kötü görüntü oluşturmamasını sağlıyoruz. Malzeme serip otopark haline getiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız burayı otopark olarak kullanabiliyor. Ücretsiz otopark olarak vatandaşımız kullanacak. Bu bölge hastanelerin yoğun olduğu bir bölge olduğu için temiz ve düzenli olması lazım. Biz de bu kapsamda sizler evde kalırken güzel bir çalışma başlattık."

Kaynak: AA