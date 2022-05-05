Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi belediyesi çalışanları ile büyük bir aile gibi" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi belediyesi çalışanları ile büyük bir aile gibi"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Palancıoğlu: 'Melikgazi belediyesi çalışanları ile büyük bir aile gibi'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bayram sonrası ilk mesai günü şantiyede bulunan Ulaşım, Fen İşleri, Park Bahçeler, Destek Hizmetleri, Geri Dönüşüm personeli ve belediye hizmet binasında görev yapan personeli ile bayramlaşarak, tüm personelin bayramlarını kutlayarak emekleri...

MELİKGAZİ, KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bayram sonrası ilk mesai günü şantiyede bulunan Ulaşım, Fen İşleri, Park Bahçeler, Destek Hizmetleri, Geri Dönüşüm personeli ve belediye hizmet binasında görev yapan personeli ile bayramlaşarak, tüm personelin bayramlarını kutlayarak emekleri için teşekkür etti.

Ramazan ayı ve bayramların birleştirici özelliğine vurgu yapan Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi belediyesi çalışanları ile büyük bir aile gibi. Melikgazi'nin çıtasını yükseltecek hizmet üretmeye devam edeceklerini söyleyerek, "Öncelikle bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir. Geçtiğimiz iki yıl bayramlaşma yapamamıştık. Bu yıl biraz farklı bir Ramazan farklı bir bayram geçirdik. Birlik beraberlik için de bayramlarımızı yaptık. Maskelerden kurtulduk. Her ne olursa olsun tedbiri elden bırakmamak gerekiyor" dedi.

Başkan Palancıoğlu, "İlçemize değil ilimize değer katan pek çok güzel hizmeti birlikte hayata geçiriyoruz. Belediyemiz bu hizmetlerde tek ve örnek olmayı sürdürüyor. Yoğun nüfuslu bir ilçe olduğumuz için yükümüz ağır. Belediyemizin kurumsal yapısının ve başarısının yeni dönemde de üzerine koyarak devam edeceğine inanıyorum. Bu işler hizmetler üretilirken sizlerin de emeği büyük onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar yaptığımız örnek işleri aynı heyecanla ve güler yüzle devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu, geri dönüşüm, Melikgazi, Bayram, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title