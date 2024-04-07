Kayseri'deki Mezarlıklarda Bayram Temizliği Yapıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelindeki mezarlıklarda bayram öncesi çevre düzenleme, temizlik ve bakım onarım çalışmaları yapıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bayram süresince vatandaşlarımızın rahatlıkla kabir ziyaretlerini yapabilmesi için çalışan ekiplerimiz, mezarlıkların içerisindeki yabani ot temizliklerinin yanı sıra yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımlarını yaptılar. Vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının kabirlerini temiz ve huzurlu bir ortamda ziyaret edebilmeleri için ilçemizdeki mezarlıkları temizleyerek hazır hale getiren ekiplerimize emekleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.