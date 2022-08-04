Kayseri haberleri! Başkan Büyükkılıç'tan başkanlarla Talas'ta istişare zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrenci dostu ve tarih kokan Kayseri'nin yanı başındaki Talas ilçesinde Talas, Melikgazi, Kocasinan ve Hacılar belediye başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Yaptığı ilçe ziyaretleri ile birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede Talas'ta ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Talas Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan katıldı. Ziyarette, Büyükşehir başta olmak üzere yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlar ile ilçe belediyelerine yapılan hizmetlerin yanı sıra, şehrin geleceğine yönelik projelerle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Başkan Büyükkılıç, tüm ilçe belediye başkanları ile birlikte istişareye önem verdiklerini belirterek, "Gerek Büyükşehir Belediyesi, gerek altyapı kuruluşlarımız, gerekse 16 ilçe belediyemiz el ele gönül gönüle dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Şehrimizi daha yaşanabilir, daha konforlu boyuta getirme yönünde gayret gösteriyoruz" dedi. Kentte uyum kültürü içerisinde vatandaşa hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Ziyarette başta Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'ın ilçemize yaptığı kıymetli çalışmalar olmak üzere belediyelerimizde yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Ev sahipliği için Mustafa Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ