Başkan Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı'na ziyarette bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkezi'nin takdirleriyle AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı olarak atanan Tayyar Şahin'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunurken, Melikgazi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'na da katıldı.

Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda AK Parti Genel Merkezi'nin takdirleriyle AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı olarak atanan Tayyar Şahin'e iade-i ziyarette bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Büyükkılıç, ayrıca Melikgazi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nın Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'na Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte katılarak, kadınlarla ile bir araya geldi.

Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, "Sizleri gördükçe kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Bizim başarımızın sırrı sizlerin gayreti, sahada var olmanız, her yerde AK Parti'mizin AK kadınların adeta seferber olup, bir vücuttaki damarlar gibi sahada bizleri temsil etmeniz, teşkilatlarımızı, belediyelerimizin çalışmalarını temsil ediyor olmanız, davamızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın insanlığa olan sevdasını paylaşıyor olmanız bizleri güçlendiriyor, iyi ki varsınız" dedi.

Teşkilatların önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, "Melikgazi, 16 ilçe içerisinde en büyük ilçe ve önemli bir teşkilattır. Hem gençlerimizin hem de kadın kollarımızın el ele vermek suretiyle teşkilatımızı, değerli başkanımızın elini güçlendirecek, sahadaki sesi olacaksınız. Üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, isteklerinizi her zaman iletebilirsiniz" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Konuşmasında, "Kadın kolları olmazsa biz yokuz" diyen AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, "Biz Memduh Başkanımızın teşkilat yapısında bize öğrettiği şekilde, sağ olsun var olsun her zaman yanımızda, desteklerini her zaman bir nefes kadar arkamızda hissediyoruz. İnşallah ondan aldığımız güçle kudretle, Cumhurbaşkanımızın izinde, liderimizin arkasında davamız için daha iyi neler yapabiliriz onun istişaresindeyiz. Pırıl pırıl bir ekibimiz var. Hepsinden Allah razı olsun" diyerek toplantıya katıldıkları için Başkan Büyükkılıç ve AK Parti Kadın Kolları başkan ile üyelerine teşekkür etti.

AK Parti Melikgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Demirok Pınar ise Başkan Büyükkılıç'a toplantıya teşriflerinden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Melikgazi teşkilatı birbirine çok bağlı bir teşkilat. Kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe hepsi tek nefes şeklinde çalışıyor. Kadın kollarımız bu noktada çok önemli, kalabalık da bir ekibiz. Hepsi de ilk günkü hevesle gelip gidiyorlar. Her katılan hep aynı heyecanla katılıyor. Bu noktada sizlerin bize verdiği destek çok önemli, motivasyon çok önemli. Kadın kollarının zaman zaman motivasyona ihtiyacı oluyor. Sizlerin toplantılarımıza katılıp bizi dinliyor olması çok önemli hale geliyor. Allah razı olsun hiç yokluğunuzu hissetmedik şimdiye kadar, bundan sonra da hissedeceğimizi zannetmiyorum. Emeğinize sağlık, ayağınıza sağlık, teşekkür ederiz." - KAYSERİ