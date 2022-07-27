Melikgazi, iki ayrı camiye şadırvan yapacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Melikgazi, iki ayrı camiye şadırvan yapacak

Melikgazi, iki ayrı camiye şadırvan yapacak

Melikgazi Belediyesi ilçe genelinde cami avlularına yeni şadırvanlar yaparak ihtiyaçları gideriyor.

 - Güncelleme:

Melikgazi Belediyesi ilçe genelinde cami avlularına yeni şadırvanlar yaparak ihtiyaçları gideriyor. Bu çerçevesinde 2 ayrı mahalleye kent estetiğine uygun 2 adet şadırvan yapılacak.

İlçeye ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hizmetler kazandırıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "3 yıl içeresinde 8 cami yaptık. İhtiyaç olan farklı birçok mahallemizde 7 tanesi de proje aşamasında bulunan camilerimizin de inşallah temelini atacağız. Vatandaşların ortak kullanım alanı camilerin eksiklerini ve ihtiyaçlarını imkanlar çerçevesinde gidererek, güzel bir görünüme kavuşturuyoruz. TOKİ Demokrasi Mahallesi Şeref Talu Cami ve Köşk Mahallemizdeki Safa Camimize ayrı ayrı 2 şadırvan yapacağız. Ayrıca yetersiz ve sağlıksız koşullarda bulunan lavabo ve abdesthanelerin yeni modern tipte yenilenmelerini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "İçerisinde hem abdest alınacak yerler hem de erkek ve kadınlar için ayrı WC'ler bulunacak. Şadırvanlarımızı şehrin estetiğini ön planda tutarak, mimari yapıya uygun olarak inşa edeceğiz. Hemşirelerimizin yoğun olarak kullandığı mekanlardan biri olan camilerimizin bahçesine şadırvan yapacağız. En kısa sürede hizmete açacağız. Yapılan tüm çalışmalarımız, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Palancıoğlu Melikgazi Hisarcık Cami Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title