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Kayseri haberleri... Melikgazi'de baştan sona temizlik devam ediyor

Yerel Haberler

Kayseri haberleri... Melikgazi'de baştan sona temizlik devam ediyor

Kayseri haberlerine göre Melikgazi Belediyesi, toplu temizlik çalışmalarına ilçe genelinde her hafta başka bir mahallede devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi, toplu temizlik çalışmalarına ilçe genelinde her hafta başka bir mahallede devam ediyor. Gökkent Mahallesinde yapılan toplu genel temizlik çalışması sonucu mahalle pırıl pırıl oldu.

Daha temiz bir ilçe için çalışmalarına her mahallede düzenli olarak devam edeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İlçe genelinde temizlik çalışmalarımıza hiç durmadan devam ediyoruz. Mahallelerimiz ekiplerimizin genel temizlik çalışması sonucunda daha nezih ve temiz bir hale geliyor. Vatandaşlarımızın en güzel ve en temiz ortamlarda yaşamlarını sürdürmesini istiyoruz. Bugün de toplu temizlik çalışmamıza Gökkent Mahallemizde devam ettik. Mahallemizi köşe bucak temizleyerek mahalle sakinlerimizin hizmetine sunduk. Temizlik imandan gelir diyerek her gün bir başka mahallemizi temizlemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da aynı titizliği bekliyoruz. Temiz yaşam alanlarında buluşmak adına hep birlikte çalışalım. Her şey daha temiz bir Melikgazi için. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ilçemiz için çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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