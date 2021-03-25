Mehmetçik, Tunceli'de teröristlerce kullanılan 29 sığınağı imha etti

Tunceli'de 5 Ocak'ta başlatılan "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında teröristlerce kullanılan 29 sığınak imha edildi.

Kentte düzenlenen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer aldığı 59 operasyonel timden oluşan 1062 personel, kent merkezi ve 7 ilçenin kırsalında terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

Bölgede helikopter desteğinde karla kaplı sarp ve dik dağların yanı sıra meşe ağaçlarıyla kaplı ormanlık arazileri de özel eğitimli köpeklerle adeta didik didik arayan Mehmetçik, operasyonun başlatıldığı 5 Ocak'tan bu yana teröristlerce kullanılan 29 sığınağı tespit etti.

Bu sığınaklara girerek teröristlerin barınma alanlarını imha eden Mehmetçik, sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat da ele geçirdi.

Güvenlik güçleri, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla kırsalda arama tarama faaliyetlerini aralıksız devam ettiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren