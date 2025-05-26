Mehmet Şimşek kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kaç yaşında, aslen nereli?

Ekonomiye dair yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son gelişmelerin ardından bir kez daha kamuoyunun ilgi odağı oldu. Özellikle sosyal medyada ismi çokça konuşulan Şimşek'in biyografisi, yaşı ve memleketi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? İşte merak edilen bilgiler…

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Son dönemde ekonomi politikalarıyla adından sıkça söz ettiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaşam öyküsü, akademik geçmişi ve devlet kademelerindeki görevleriyle dikkat çekiyor.

1 Ocak 1967'de Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca (Kefre) köyünde dünyaya gelen Mehmet Şimşek, sekiz çocuklu ve geçimlik tarımla uğraşan mütevazı bir ailenin en küçük ferdi olarak büyüdü. Annesi Mehdiye Hanım'ı henüz beş yaşındayken kaybeden Şimşek, çocukluk yıllarını maddi zorluklar içinde geçirdi. Türkçe bilmeyen ailesinin desteğiyle ilkokulun ilk iki yılını köyünde tamamlayan Şimşek, ardından abisinin öğretmenlik yaptığı Batman'da eğitim hayatına devam etti. Ortaokulu imam hatip lisesinde, liseyi ise Gercüş Lisesi'nde bitirdi.

Mehmet Şimşek kimdir

Üniversite eğitimi için Ankara'ya giden Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1988 yılında dönem ikincisi olarak mezun oldu. Ardından aynı fakültede araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine adım attı. EtiBank bursuyla yüksek lisans eğitimi için İngiltere'ye giden Şimşek, University of Exeter'de finans ve ekonomi alanında yüksek lisansını tamamladı.

Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Şimşek, kısa süreli bir kamu hizmetinin ardından ABD Ankara Büyükelçiliği'nde kıdemli ekonomist olarak görev aldı. Uluslararası kariyerine daha sonra UBS ve Deutsche-Bender gibi finans kuruluşlarında devam eden Şimşek, 2005 yılında Merrill Lynch'in Gelişmekte Olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik Araştırmalar Direktörlüğü görevine getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kaç yaşında, aslen nereli

MEHMET ŞİMŞEK'İN SİYASİ KARİYERİ VE BAKANLIK GÖREVLERİ!

Mehmet Şimşek, 2007 yılında AK Parti Gaziantep Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Aynı yıl Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak kabinede yer aldı. 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 2015 seçimlerinden sonra Başbakan Yardımcılığı görevine atandı. Aynı dönemde IMF ve Dünya Bankası Türkiye Guvernörlüğü gibi uluslararası görevlerde de Türkiye'yi temsil etti.

Ahmet Davutoğlu'nun istifası sonrası kurulan 65. Hükümette de Başbakan Yardımcısı olarak görevine devam eden Şimşek'in ekonomi politikaları, yerli ve yabancı yatırım çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Uzun süren aranın ardından Mehmet Şimşek, 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine yeniden atandı. Yeni görev döneminde rasyonel ekonomi politikalarına dönüş mesajlarıyla dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

MEHMET ŞİMŞEK'İN ÖDÜLLERİ VE KİŞİSEL HAYATI!

Mehmet Şimşek, 2013 yılında Emerging Markets dergisi tarafından "Yükselen Avrupa'nın Yılın Maliye Bakanı" seçildi. Aynı yıl Foreign Policy dergisi tarafından da "Dünyanın En Etkili 500 Kişisi" arasında gösterildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Şimşek, İngilizce ve Kürtçe dillerine ileri düzeyde hakimdir.