MEHMET AZİZ SARAL 'ŞAMDAN' DERGİSİNE AÇIKLADI Ünlü iş insanı Mehmet Aziz Saral yeni açtığı mekanı Mios İstanbul'u Şamdan dergisinin bu haftaki sayısında anlattı.

Şık ve konforlu ambiyansıyla ve sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan Mios İstanbul, Covid-19 kapsamında alınan tedbirlere maksimum dikkatle uyarak örnek işletme olmayı hedefliyor. Tüm yıl ünlü isimleri de misafirleriyle buluşturacak olan ve açılalı henüz 1 ay olmasına karşın gece hayatına farklı bir bakış açısı getiren Mios İstanbul'un sahibi, ünlü işadamı Mehmet Aziz Saral'la çarpıcı bir röportaja imza attık.





Fabrikatörlükten gece hayatına geçmeniz nasıl oldu ?





Küçük yaşlarımdan beri hem okuyarak hem çalışarak bir yerlere geldim. Kolayı sevdiğim pek söylenemez. Yoğun bir temponun içerisinde gençliğimi pek yaşayamadığımı farkettim.& ; Çocukluğumdan beri eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seven biri olarak dostlarımdan ve ailemden gelen yoğun talep üzerine bu sektöre girdim. Şimdi çok mu kolay sanki bu sektör diyecekler . Kesinlikle değil ama severek ve emek vererek yaptığınız her iş size başarı olarak geri döner. Yorgunluk anlık olarak yaşanır evet ama insanların ellerini havaya kaldırıp eğlenmeye başladığını gördüğünüz an tüm bu yorgunluğun yerini mutluluk alır.





Çok kısa sürede gözde mekan haline gelmenizdeki sır nedir ?





Öncelikle disiplinli olmak ve beraberinde bu disipline ayak uyduracak ekibi kurmak, beraberinde özenli iletişim ve planlı ilerleyiş doğrultusunda kendi alanında işin uzmanı olan kişileri seçtim ve yükseliş bu seçimlerle birlikte başladı.





Hayat felsefeniz var mı?





Benim hayat felsefem "Dünyanın merkezi, sen neresini istiyorsan orası olur!"





Mios'un başka şubeleri de olacak mı ?





Evet. İstanbul'da konseptlerimizi genişleterek bir mekan daha açacağım! Gelecek yaza Ege ve kendi memleketim olan Trabzon'a da yatırım yapacağım bir aksilik çıkmazsa.





Mekanınızı biraz anlatır mısınız?





Mekanımızı 3 alan olarak değerlendirebiliriz. Çim alanımız haftanın belirli günlerinde konser alanı olarak kullandığımız ve diğer günlerinde misafirlerimizi daha soft bir ortamda ağırlamak adına dizayn edilmiş bir bölümümüz. Yaklaşık 400 kişilik.

Kumsal olarak nitelendirdiğimiz beach bölümümüz de aynı şekilde 400 kişiik. Gecenin ilerleyen saatlerinde Dj performansı, perküsyon şovu, dans gösterileri ve konsept geceleri gibi etkinliklerle misafirlerimize seçkin bir eğlence sunduğumuz bir bölüm. Bir de kapalı alanımız var…

Genç bir iş insanı olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız ?





Girişimciyim. Hayal edip gerçekleştirmekten ve inşa etmekten mutluluk duyuyorum. Birçok kişiye fırsat vermekten ve emin adımlarla ideallerimi gerçekleştirmek keyif alan bir yapım var. Bu yüzden de çalışmak bana mutluluk veriyor.

Kaynak: Snob Magazin