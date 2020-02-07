Medya Akademisi'nden Mezun Oldular

07.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:05

Esenler Belediyesi'nin medya sektörüne yönelmeyi düşünen gençler için sektöre dair bilgi almaları, eğitim aldıkları konularla ilgili pratik yaparak tecrübe kazanmaları ve alanında işinin ehli kişilerle bir araya gelerek tecrübe paylaşım toplantıları yapmaları amacıyla hayata geçirdiği "Esenler Medya Akademisi" final yaptı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda, öğrencilere sertifika verildi. Programa Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, akademinin eğitmenleri ve öğrenciler katıldı.

DENEYİMLİ İSİMLERDEN EĞİTİM ALDILAR

Alanında uzman isimlerden 12 hafta boyunca "Gazetecilik, Dijital Medya ve Televizyon Haberciliği" başlıkları altında eğitim alan öğrenciler, her eğitim sonrasında bir bitirme ödevi hazırladı. Gazetecilik eğitimlerini Gazeteci – Yazar Recep Yeter'den, Televizyon Haberciliği eğitimlerini TRT Cumhurbaşkanlığı Muhabiri Ali Artmaz'dan, Dijital Medya eğitimlerini ise Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'ten alan öğrenciler, ayrıca Hakan Çelik, Alper Altun, Taceddin Ural ve Yusuf Özhan gibi deneyimli isimlerden de workshop eğitimi aldılar.

MESLEKTAŞ OLACAĞIMIZA İNANIYORUM

Öğrencilerin "Televizyon Haberciliği" eğitimleri sonunda hazırlamış oldukları ana haber kuşağının izlenmesinin ardından konuşan Recep Yeter, Esenler Medya Akademisi'nin eğitim gören öğrencilere ve bu öğrencilerin haberlerini yapacakları insanlara faydalı olmasını temenni ettiğini söyleyerek, "Esenler, kıymetli bir işe imza attı. Sevgili Belediye Başkanı Tevfik Göksu nezdinde tüm belediye ekibine de emekleri için teşekkür ediyorum. En kısa zamanda hepinizin birer meslektaşımız olarak yanımızda görmeyi arzu ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun inşallah." şeklinde konuştu.

BU İŞİ SEVDİNİZ VE İYİ İŞLER ÇIKARDINIZ

Esenler Belediyesi'nin bu akademiyle devamlılığı olan bir işe imza attığını söyleyen Ali Artmaz,"Üç ay boyunca aynı öğrenciler, üç farklı konuda ilk defa böyle düzenli bir eğitim alma şansına eriştiler. Zaten güzel işlerin ortaya çıkmasında da biraz bu etkili oldu. Bu işleri kontrol etme şansımız oldu süreç içinde. Bu anlamda Belediye Başkanımız başta olmak üzere bu işte emeği gençlere teşekkür ediyorum; çünkü bilinçli bir şekilde planlandı bu eğitim. Tabii öğrencilere de teşekkür etmemiz lazım, gece 2'de bile bana mesajlar geldi, 'Hocam böyle bir haber hazırlasam mı, bu haber olur mu?' diye. Bu işi ve mesleği sevmeye başladınız. Biz de size katkı sunduk bu anlamda, her konuda size yardıma hazırız. Böyle güzel işler çıkardığınız ve devamlılık sağladığınız için size de teşekkür ediyorum." dedi.

İYİ EĞİTİM ALDIĞINIZ BELLİ OLUYOR

Eğitmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, "Böyle bir projeye onay verdikleri için Belediye Başkanımıza ve Hasan Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Recep Yeter, Ali Artmaz ve Ersin Çelik birçok isim içerisinden bizim seçtiğimiz bu işin tozunu yutmuş değerli isimler. Hazırladığınız haberleri izlediğimizde de güzel bir eğitim aldığınızı görüyoruz.Hem hocalarımıza hem de sizlere emekleriniz için teşekkür ediyorum." İfadelerine yer verdi.

ÖRNEK BİR EĞİTİM ALDIK

Akademide eğitim alan Habib Karabulut ise, programın oldukça faydalı olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"12 hafta boyunca aldığımız bu eğitim, İstanbul'da birçok belediyeye örnek olacak bir eğitimdi. Alanında uzman ve başarılı hocalarımdan eğitim aldığım için ben çok mutluyum. Böyle bir eğitimi bizlerle buluşturdukları için Belediye Başkanımıza, Hüseyin Cerrahoğlu'na ve Meltem Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Siz değerli arkadaşlarımla tanıştığım için de çok mutluyum."

Program, akademide eğitim alan öğrencilere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Bültenler