MATSO Başkanı Güngör: "İş dünyasının gençleri Manavgat'a iz bırakacak"

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO Genç Girişimciler Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Genç Girişimciler Kurulu üyelerinin gelecekte iş dünyasında ve önemli makamlarda yer alacağını belirterek gençlerin Manavgat'a iz bırakacak çalışmalara imza atacağını söyledi.

MATSO Genç Girişimciler Kurulu Toplantısı MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör başkanlığında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. MATSO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya MATSO Meclis Divan Üyesi Deniz Tanır, MATSO Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Buğra Kara ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı. Önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Manavgat ekonomisi, turizmi, ticaret hayatı ve ihracatı ele alınarak markalaşma ve kurumsallaşmanın önemine değinildi.

Toplantıda konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO olarak genç girişimcilere verdikleri öneme değinerek 2014 yılında MATSO Genç Girişimciler Kurulu üyeliği ile girdiği MATSO ailesinde 2021 yılında MATSO Başkanlığı görevine geldiğini anlattı. 2014 yılından itibaren genç girişimciler kurulu üyeliğinden sonra MATSO'nun birçok kurulunda görev aldığına değinen Güngör, genç girişimcilere seslenerek, "hepiniz gelecekte iş dünyasında ve önemli makamlarda görevlerde yer alacaksınız. Genç girişimciler kurulu üyeliği sizlere çok büyük katkılar sağlayacak. İş dünyasının isimlerini davet ederek gerçekleştireceğimiz toplantılarda yapılan tecrübe paylaşımlara sizlere güzel bir örnek ve rehber niteliğinde olacak. Bizler bu bayrağı sizlere devredeceğiz" dedi.

"Gençlerimizden çok şey bekliyorum"

Genç girişimcileri tüm sektörlerden oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Güngör, iş dünyasının gençlerinde çok iyi bir potansiyel olduğunu ve Manavgat'ın geleceğine güzel katkılar sağlayacaklarını söyledi. Başkan Güngör, "Ben iş dünyasının gençleri ile çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Geleceğimizin emin ellerde olduğuna inanıyorum. Bu gençlerde iş var, potansiyel var, gelecek var" diye konuştu.

"Kent ekonomisini çeşitlendirmek için çaba gösteriyoruz"

Göreve geldikleri günden bu yana Manavgat'ın ekonomisini çeşitlendirmek ve güçlendirmek amacıyla yoğun mesai harcadıklarına vurgu yapan Başkan Güngör, "Kentimizin ekonomisi turizm, ticaret ve tarım ağırlıklı olarak ilerliyor. Biz kent ekonomisinin çeşitlenmesi için çaba gösteriyoruz. Kentimizde tarımın yatırım yapılabilir sektör olması, Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulması, Manavgat'a bir üniversite kazandırılması, kentin ihracat potansiyelinin artırılması gibi birçok alanda çaba gösteriyoruz" dedi.

"Turizmde ürün ve pazar çeşitlendirilmesi"

Manavgat-Side Turizm destinasyonun Antalya'nın en büyük turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, turizmde ürün ve pazar çeşitlendirmek ve şehrin turizm potansiyeline katkı sağlamak için çalıştıklarını ve bir turist daha fazla gelmesi için uğraş verdiklerini kaydetti. Selçuklu Kervan Yolu projesinde son aşamaya geldiklerini aktaran Güngör, Selçuklu Kervan yolu projesinin faaliyete geçmesi ile birlikte alternatif turizme önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

"Tarımda ürün yığılmasının önüne geçmeliyiz"

Manavgat'ta tarım sektörünün önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Başkan Güngör, tarımda ürün çeşitliğinin sağlanarak ürün yığılmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Güngör, bölgede nitelik ve katma değeri yüksek ürün elde edilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

"Manavgat'a okul kazandırıyoruz"

10 Ocak Pazartesi günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ettiğini belirten Başkan Güngör, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'yla bir görüşme yaptığını ve TOBB'un desteği ile Manavgat'a okul kazandıracaklarının sözünü aldığını söyledi. Başkan Güngör, "Bu ziyaretimiz esnasında uzun süredir, mücadelesini verdiğimiz, talep ettiğimiz Manavgat'ımıza bir okul kazandırma projemizi neticelendirdik. Başkanım beklediğimiz müjdeyi verdi. MATSO olarak Manavgat'ımıza bir okul daha kazandıracağız. Manavgat'ımıza teknik bir lise kurulmasını planlıyoruz. Buradaki amacımız sektörlerdeki aranan eleman sıkıntısını bir nebzede olsa azaltmak" diye konuştu.

"Manavgat'ın üniversitesini kurmak istiyoruz"

MATSO'nun geçmişten bu güne eğitime çok katkılar sağladığını kaydeden Başkan Güngör, MATSO olarak anaokulu ve Denizcilik Lisesinin yanı sıra MATSO Turizm Fakültesini yaptıklarını söyledi. Manavgat'ın üniversite kurulması yolunda ilerlediğini kaydeden Başkan Güngör, "Sayın Bakanlarımızın, siyasilerimizin Manavgat'a üniversite kurulması konusunda sözleri var. Mevcut fakültelerin tamamlanmasıyla birlikte hayalimiz olan Manavgat üniversitesini hayata geçirilmesine yönelik çaba göstereceğiz. MATSO olarak bir komisyon kurarak çalışmalara yeniden yoğunluk verdik. Manavgat'a üniversite kazandırılması şehrin sosyal ve kültürel yapısının yanı sıra ekonomisine de ciddi katkılar sağlayacaktır. MATSO olarak 10 yılda 25 bin öğrenci hedefine ulaşmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Manavgat OSB ile ekonomimiz daha dirençli hale gelecek"

Manavgat ekonomisinin risklere karşı daha dirençli hale gelmesi için OSB'yi kurduklarını kaydeden ve tahsis konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Güngör, "Arazinin tapusunu maliye hazinesinden devraldık. İnşallah OSB'nin tamamen kurulması ile kent ekonomisi daha dirençli hale gelir" dedi.

"Manavgat olarak ihracatı arttırmalıyız"

Manavgat'ın ihracat rakamlarına değinen Başkan Güngör, 2020 yılında 8 milyon 418 bin dolar ile 46 firmanın, 2021 yılında ise 11 milyon dolar ile 51 firmanın ihracat yaptığını söyledi. Manavgat ihracat rakamının geçtiğimiz yıl bir önceki yıla oranla yüzde 41 artığına vurgu yapan Başkan Güngör, bu oranın Türkiye için yüzde 33 ve Antalya için 30 civarında olduğuna ve Manavgat'ın bu artış oranlarından daha fazla olduğunu söyledi. Manavgat'ın ihracat rakamlarını daha da yukarıya çekecek potansiyelinin var olduğunu kaydeden Başkan Güngör, Oda olarak bu rakamları daha da artırmak için çaba göstereceklerinin altını çizdi.

Daha fazla firmanın dünyaya açılması gerektiğini ifade eden Başkan Güngör, Manavgat firmalarının kurumsallaşma ve markalaşmasının önemine işaret etti. Başkan Güngör, toplantıda genç girişimcilere söz hakkı vererek görüşlerini dinledi. - ANTALYA