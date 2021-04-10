Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan'ın anne acısı!
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Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan'ın anne acısı!

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan'ın anne acısı!

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın yer aldığı 'Masumiyet' dizisinde Ela karakterini canlandıran İlayda Alişan'ın annesiyle ilgili yaptığı itiraf yürekleri dağladı

Hürriyet'e konuşan İlayda Alişan, "Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük. Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden..." diyerek yürekleri dağladı.

Snob Magazin'in haberine göre; 'Çukur', 'Şampiyon', 'Serçe Sarayı' ve 'Gönül Hırsızı' gibi projelerden tanıdığımız İlayda Alişan'ın gerçek mesleği de ortaya çıktı. Güzel oyuncunun İstanbul'da özel bir üniversitede Moda ve Tasarım bölümünden mezun olduğu ortaya öğrenildi. İlayda Alişan'ın modacı yönünü ilk kez duyanlar şaşkınlık yaşadılar.

1996 doğumlu İlayda Alişan'ın özel hayatı da merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncunun hayatında şu sıralar kimse yok.

Kaynak: Snob Magazin

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